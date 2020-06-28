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28 Haziran 2020 Pazar 13:58:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 13:58:00

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artarak 10 bin 508'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 144 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 489 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 508'e, vaka sayısının da 222 bin 669'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 946'sının durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 183 bin 301 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 610 bin 869 olduğu bilgisini paylaştı.

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr ve Rezevi Horasanı'nın da riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

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