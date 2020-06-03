03 Haziran 2020 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 12:58:00
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 12'ye yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 12'ye yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 12'ye yükseldi.
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