02 Haziran 2020 Salı 12:38:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 12:49:00
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 942'ye yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak, 7 bin 942'ye yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak, 7 bin 942'ye yükseldi
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