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06 Ağustos 2023 Pazar 21:25:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 21:25:00

İran'da inşaat halindeki binalar çöktü: 3 kişi öldü

Kaynak: AA

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İran'ın başkenti Tahran'da ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaatının çökmesi sonucu 2'si polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.

Meleki, "Tahran'ın Helalzir Mahallesi'nde inşaatı süren 3 bina çöktü. Göçük altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı çıkartıldı." dedi.

Tahran Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, inşaatların ruhsatsız olduğu, göçük altında kalarak hayatını kaybedenlerden 2 kişinin de inşaatı incelemeye giden polis memurları olduğu kaydedildi.

Etiketler : iran bina çökmesi göçük
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