İran'da inşaat halindeki binalar çöktü: 3 kişi öldü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.

Meleki, "Tahran'ın Helalzir Mahallesi'nde inşaatı süren 3 bina çöktü. Göçük altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı çıkartıldı." dedi.

Tahran Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, inşaatların ruhsatsız olduğu, göçük altında kalarak hayatını kaybedenlerden 2 kişinin de inşaatı incelemeye giden polis memurları olduğu kaydedildi.