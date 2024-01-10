İran'da eğitim uçağı düşmüştü... Cansız bedenlerine ulaşıldı

İran'ın Elburz eyaletinin Savocbolag ilçesinde düşen eğitim uçağındaki iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz eyaletinin Savocbolag ilçesine bağlı Sefidrak bölgesinde dün bir dağa çarparak düşen eğitim uçağının personelini arama çalışmaları sonucunda, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düşen uçakta eğitmen pilot ve öğrencisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savocbolağ kentinde dün Piper 28 tipi eğitim uçağının düştüğü açıklanmıştı. Düşen uçağa ulaşmak için arama çalışmaları başlatılmıştı.