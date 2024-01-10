VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'in 97. kuruluş yıl dönümü... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu... "Küresel sistem sınıfta kaldı"
İngiltere'deki nükleer santrallerin ömrü uzatılacak
Batı Şeria'da Blinken'a protesto şoku
DMM, "depremzedeler mağdur ediliyor" iddiasını yalanladı
Gazze'de şehit olanların sayısı 23 bin 357'ye yükseldi
10 Ocak 2024 Çarşamba 14:13:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 14:13:00

İran'da eğitim uçağı düşmüştü... Cansız bedenlerine ulaşıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'da düşen eğitim uçağındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İran'ın Elburz eyaletinin Savocbolag ilçesinde düşen eğitim uçağındaki iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz eyaletinin Savocbolag ilçesine bağlı Sefidrak bölgesinde dün bir dağa çarparak düşen eğitim uçağının personelini arama çalışmaları sonucunda, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düşen uçakta eğitmen pilot ve öğrencisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savocbolağ kentinde dün Piper 28 tipi eğitim uçağının düştüğü açıklanmıştı. Düşen uçağa ulaşmak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Etiketler : iran eğitim uçağı kaza
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX