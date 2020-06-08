İran'da bir ayda 960'tan fazla deprem meydana geldi
İran genelinde 20 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında 960'tan fazla deprem meydana geldiği açıklandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre İran'da bir ay içinde 960 küçük ve büyük şiddette deprem kaydedildi.
Depremlerden 9'unun büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğu ve en şiddetlisinin de 5,1 ile güneydeki Kirman eyaletinde gerçekleştiği aktarıldı.
İran'daki depremlerin 876'sının 3'ün altında, 77'sinin 3 ila 4 arası, 6'sının 4 ila 5 arası ve 3 tanesinin de 5 ila 6 arası büyüklükte olduğu ifade edildi.
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