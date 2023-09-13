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13 Eylül 2023 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:45:00

İran'da askeri hareketlilik: Sınıra asker gönderdiler

Kaynak: AA

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkenin kuzeybatısında Irak sınırına askeri sevkiyat yaptığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırının bulunduğu bölgeye yapılan askeri sevkiyata ilişkin görüntü yayımladı.

Görüntüde tank ve uzun menzilli topların bölgeye sevk edildiği görülüyor.

Haberde, Bağdat ile Tahran arasındaki İran muhalifi örgütlerin silahsızlandırılması anlaşmasının nihai tarihi olan 19 Eylül arifesinde Irak sınırlarına askeri teçhizat sevk edildiği aktarıldı.

Etiketler : İran Devrim Muhafızları Ordusu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iran devrim muhafızları askeri sevkiyat
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