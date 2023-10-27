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27 Ekim 2023 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 07:38:00

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.11'de kaydedildi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : iran güney horasan deprem
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