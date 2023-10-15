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15 Ekim 2023 Pazar 15:41:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 15:41:00

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : iran huzistan deprem
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