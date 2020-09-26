Komşuda korkutan deprem

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26 Eylül 2020 Cumartesi 09:32:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 09:32:00

İran'da 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Kaynak: AA

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İran'ın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Meravetepe ilçesi olan deprem, yerel saatle 09.16'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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