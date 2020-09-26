26 Eylül 2020 Cumartesi 09:32:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 09:32:00
İran'da 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Kaynak: AA
ABONE OL
İran'ın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Meravetepe ilçesi olan deprem, yerel saatle 09.16'da kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Ece Erken ile aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti: O fotoğrafı silmezseniz
- Sudan'da yeni federal sistem! Barış anlaşması imzalanacak
- Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı
- Afrika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 450 bini geçti
- Komşuda korkutan deprem
- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
- Avustralya'da koronadan son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti