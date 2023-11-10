İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
İran'ın batısındaki İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü İlam eyaletine bağlı Abdanan ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.06'da kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.
- İsrailli analist:"Hamas teslim olmaktan ve çöküşten uzak"
- İşgalci İsrail tüm ailesini katletti: 3 yaşındaki Julia hayatının ilk yıllarında yıkımla tanıştı
- İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
- İşgalci İsrail, yoğun bakım ünitesini vurdu
- İsrail ordusundan insanlık dışı hareket! Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
- Lübnan topraklarından İsrail'e 3 İHA'yla saldırı düzenlendi