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İran'da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
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26 Mart 2023 Pazar 08:20:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 08:20:00

İran'da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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İran'ın Fars ve İlam eyaletlerinde meydana gelen 4,2 ve 4,7 büyüklüğündeki iki deprem ülkenin Buşehr, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletinin Heşt kenti olan 4,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 21.43'te kaydedildi.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin Buşehr eyaletinde de hissedildiği belirtildi.

Diğer yandan merkez üssü İlam eyaletinin Murmuri kenti olan 4,7 büyüklüğündeki deprem de yerel saatle 22.43'te kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 18 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan deprem Loristan ile Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

Sarsıntılar sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : iran deprem sarsıntı

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