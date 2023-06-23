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23 Haziran 2023 Cuma 20:06:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 20:06:00

İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliğine soruşturma talebi

Kaynak: AA

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ABD öncülüğünde Fransa, İngiltere, Arnavutluk ve Ukrayna, Rusya'nın İran'dan insansız hava aracı tedarik ettiğini savunarak, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliğini" soruşturmasını talep etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, söz konusu ülkeler adına BM binasında basına açıklamada bulundu.

İran ile Rusya arasındaki artan askeri işbirliğinin Moskova'nın Kiev'e karşı "acımasız savaşını" sürdürmesine imkan sağladığını belirten Thomas-Greenfield, ABD'nin yakın zamanda İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı sağladığına ilişkin belge sunduğunu anımsattı.

Thomas-Greenfield, söz konusu tedarikin, İran'dan BM üyelerinin bazı silahları satın almasını engelleyen BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini kaydetti.

BM'ye ihlallerin bildirildiğini ve ilave belge verildiğini belirten Thomas-Greenfield, "BM, uluslararası toplumdan gelen talepleri dinlemeli ve bu ihlalleri soruşturmalı." vurgusunda bulundu.

"BUNLAR ASILSIZ İDDİALAR"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da iddiaların ardından gazetecilerin karşısına çıkarak, "Şimdi de gerçekleri dinleyin." dedi.

Söz konusu açıklamaları ilk kez duymadıklarını ifade eden Nebenzia, "Bunlar asılsız iddialar ve uluslararası toplumu yanlış yönlendirmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Nebenzia, sunulan belgelerin bilgiye değil gerçek dışı siyasi söylemlere dayalı olduğunu savundu.

Etiketler : İran Rusya BM Sorgusu İnsansız Hava Araçları Askeri İşbirliği
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