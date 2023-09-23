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23 Eylül 2023 Cumartesi 19:49:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 19:49:00

İran ve Maldivler 2016'da kopan diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı

Kaynak: AA

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İran ile Maldivler 2016'da kopan diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Maldivler Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Halil, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrasında iki ülkenin ortak yayınladığı yazılı açıklamaya göre, İran ve Maldivler, iki ulusun çıkarları ve idealleri doğrultusunda diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı aldı.

İki ülke, karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkileri daha geliştirme ve yatırım, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞIYLA DA BİR ARAYA GELDİ.

Öte yandan Abdullahiyan, New York'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, iki bakan, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin Ocak 2016'da kesilmesinin ardından Maldivler de İran ile ilişkilerini koparmıştı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke, kısa süre önce karşılıklı şekilde büyükelçilerini atayarak ilişkilerini yeniden başlatmıştı.

İran, dün de aynı dönemde ilişkilerin koptuğu Doğu Afrika ülkesi Cibuti ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Etiketler : iran maldivler diplomatik ilişki
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