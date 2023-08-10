VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak
ECOWAS talimatı verdi: Nijer'e askeri müdahale hamlesi
KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım: Büyük bir proje
Arap Parlamentosu, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımından memnun
10 Ağustos 2023 Perşembe 18:23:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 18:23:00

İran: Urumiye Gölü'nün durumu iyi değil

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selaceke, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Urumiye Gölü'nün durumunun iyi olmadığını ve sorunun uluslararası nitelikte olduğunu belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Selaceke, Urumiye Gölü Ulusal Parkı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Selaceke, "Maalesef Urumiye Gölü'nün durumu iyi değil. Bu gölün sorunu uluslararası bir konudur." dedi.

Sonbahar yağışlarıyla gölün daha iyi bir seviyeye gelmesini beklediklerini söyleyen Selaceke, "Urumiye Gölü'nün doğal süreçleri, insan müdahalesi nedeniyle sorunlu hale geldi." ifadelerini kullandı.

Selaceke, göldeki yabani hayatın korunması için de çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İran'ın kuzeybatısında yer alan gölün şu an yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Ülkede zaman zaman gölün yeniden canlandırılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Urumiye Gölü, 1976'da UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.

Etiketler : urimiye gölü iran göl kuraklık
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX