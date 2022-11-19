İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına karşılık vereceklerini duyurdu

İran devlet televizyonunun haberine göre, Abdullahiyan, İran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, UAEA Yönetim Kurulunda İran aleyhinde alınan karara değindi.

İki hafta önce İran Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumundan bir heyetin Viyana'ya giderek, Tahran ile UAEA arasında "güçlü bir iş birliği" konusunda mutabakata vardığını hatırlatan Abdullahiyan, "Buna rağmen ABD ve üç Avrupa ülkesi, İran'a azami baskı uygulamak, iç ortamı etkilemek ve ikiyüzlü politikalarını sürdürmek için İran aleyhine bir kararı masaya yatırdı ve Ajansı bir kez daha suistimal etti." diye konuştu.

UAEA'nın "yapıcı olmayan bir karar aldığını" söyleyen Abdullahiyan, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında İran aleyhine yapılan çalışmalar, Ajansın statüsünün suistimal edilmesi ve işlevlerinin siyasallaştırılmasıdır. Uluslararası hukuka ve uluslararası yükümlülüklerimize bağlı kalarak, bu gelişmelere karşılık vereceğiz ve etkin önlemler alacağız." dedi.

Ülkesinde protestolar devam ederken gerçekleşen silahlı saldırılara da değinen Abdullahiyan, bu saldırıları "ABD ve üç Avrupa ülkesinin İran'a yönelik sürdürdüğü azami baskı" doğrultusunda değerlendirdiklerini söyledi.

Abdullahiyan, konuşmasının devamında, bölgedeki yabancı askeri güçlerin varlığını, Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki barış, istikrar ve bölgenin enerji güvenliğine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise ülkesinin İran'a karşı iyi komşuluk politikası benimsediğini ve Tahran ile ilişkilerin önemini daima vurguladığını belirtti.

Bölgedeki anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu söyleyen Busaidi, "Pek çok zorluk ve farklılık var ancak bölgedeki ulusların çıkarına olduğu için bölgesel sularda ticaret güvenliğini sağlama konusunda iş birliği yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ummanlı Bakan, her türlü terör ve şiddet eylemini kınadıklarını vurguladı.

İRAN İLE UAEA ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK SONUCU YÖNETİM KURULUNDA TAHRAN'A KARŞI İKİNCİ KARAR ALINDI



İran'da UAEA'ya bildirilmemiş 3 yerde nükleer bulguların tespit edilmesi ve söz konusu nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetimine yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ajansın, Tahran'ın bu 3 yere ilişkin yaptığı açıklamayı teknik olarak inandırıcı bulmadığını açıklaması üzerine, 8 Haziran'da UAEA Yönetim Kurulu, İran'a karşı karar almıştı. Bu gelişme üzerine İran, 9 Haziran'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında bu ülkenin nükleer programını denetlemek amacıyla Ajansın kullandığı kamera sistemleri başta olmak üzere çeşitli ekipmanları kaldırmaya başladığını duyurmuştu.

İran, 2 Kasım'da UAEA ile farklılıkları azaltmak için Viyana'ya bir heyet gönderdiğini duyurmuş, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'ın son toplantıda "yeni bir şey sunmadığını" söylemişti.

İran'ı nükleer programı konusunda UAEA ile iş birliği yapmamakla suçlayan ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, UAEA Yönetim Kuruluna, İran'ın "UAEA ile derhal iş birliği yapmasını" vurgulayan bir karar hazırlamıştı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhsin Naziri, önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın "siyasi" olduğunu ve kabul edilmesinin İran ile UAEA arasındaki yapıcı ilişkileri etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

UAEA Yönetim Kurulunda 17 Kasım Perşembe günü oylanarak 35 ülkeden 26'sının oyunu alan kararda, UAEA ile yeterli iş birliği yapmamakla suçlanan İran'a, "bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına ilişkin derhal kabul edilebilir bir teknik açıklama sağlama" çağrısı yapıldı.