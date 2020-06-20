  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
19 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AP'den ırkçılığa karşı sıkı önlem çağrısı
İran, UAEA'nın kararı nedeniyle İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kınadı
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da Kovid-19 son durumu açıklandı
Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK
Akıllı telefon tarihinde bir ilk
Meteoroloji'den önemli uyarı! 4 kente dikkat!
Borsa İstanbul'dan rekorlar
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
İşte TSK'nın Haftanin planı: Kontrol et kalıcı yerleş
6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kimler muaf tutuluyor?
Hulusi Akar duyurdu: inlerine girildi, başlarına yıkıldı!
Hamas Hareketi'nden Üsame Hamdan: İşgal Batı Şeria'yı istila konusunda başarılı olursa, o zaman tehl ...
Yapılan anket Başkan Erdoğan'a sunuldu: Vatandaşın tercihi yüzde 90 oranında yerli aşı
İsrail'den itiraf: Zayed 25 yıldır bizimle çalışıyor
Çin teslim edemedi! Türkiye Brezilya'ya nefes oldu
Yemen hükümeti: Güney Geçiş Konseyi'nin Sokotra'da devlet kurumlarını ele geçirmesi darbedir
Libya'dan Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısına ret: Bizimle istişare edil ...
ABD Adalet Bakanlığı ile New York Güney Bölge Başsavcısı arasında 'istifa' gerginliği
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bini aştı
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 396'ya çıktı
Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
ABD'nin Roosevelt uçak gemisi kaptanının göreve iade kararı iptal edildi
Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü
20 Haziran 2020 Cumartesi 10:04:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 10:04:00

İran, UAEA'nın kararı nedeniyle İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun Tahran'ın erişim izni vermediği 2 tesisin 'denetime açılması' yönündeki kararını ve tasarıyı sunan nükleer anlaşmanın tarafı İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Bu karar, açık bir şekilde haddi aşmadır ve ABD ile 3 Avrupa ülkesinin siyasi taleplerini içermektedir.' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, devlet medyasında yayımlanan yazılı açıklamasında, UAEA'nın aldığı kararı "yapıcı olmayan, siyasi, sorumsuzca ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Söz konusu tasarıyı sunan İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kınayan Musevi, "Bu, ABD'nin baskısı altında atılmış bir adımdır. Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmekte aciz kalan 3 ülke (Almanya, Fransa, İngiltere), bu adımla İran'a karşı sorumluluklarından kaçmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin başını çektiği bazı ülkelerin, UAEA'nın taleplerini büyüttüğünü ve İran ile ajans arasındaki iş birliğinde yeni bir kriz çıkarmaya çalıştığını savunan Musevi, "Bu karar, açık bir şekilde haddi aşmadır ve ABD ile 3 Avrupa ülkesinin siyasi taleplerini içermektedir. İran, hangi kurum veya devlet tarafından gelirse gelsin haddi aşan bir talebi kabul etmez. İran ile UAEA arasında oluşacak bir gerginlikten bu kararın aktörleri sorumludur. Bu ülkeler, attıkları adımların sonuçlarını da kabul etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın UAEA ile en üst seviyede iş birliği yaptığını ve ajansın aldığı bu kararın kendilerinde "hayal kırıklığı" oluşturduğunu aktaran Musevi, şunları kaydetti:

"UAEA Yönetim Kurulu üyesi ülkeler, ABD ve İsrail'in kapanmış dosyaların yeniden açılması girişimlerine karşı uyanık hareket etmelidir. Karara destek veren ülkelerden, ABD ve İsrail'in uluslararası düzeyde yeni bir gerginlik çıkarmayı hedeflediğini anlamalarını bekliyoruz."

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın erişim izni vermediği 2 tesisin "denetime açılması" kararı almıştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından sunulan tasarı, UAEA Yönetim Kurulundaki 35 üye ülke tarafından oylanarak karara bağlanmıştı.

İran'ın yaklaşık 4 aydır ajans müfettişlerinin incelemesine açmadığı 2 tesise "giriş izni verilmesi" çağrısında bulunan karar, 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

- UAEA'NIN RAPORU

UAEA'nın, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı geçen hafta yayımlanan raporunda, Tahran'ın 4 aydan fazla bir süredir ajansın müfettişlerine 2 noktada denetim yapma izin vermediği belirtilmişti.

Tahran, ajansın 2 tesise erişim izni talebinin meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayandığını savunuyor.

UAEA Yönetim Kurulu, en son 13 Eylül 2012'de İran'a karşı bir karar almıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER