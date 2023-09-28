Askeri analistlere göre yeni versiyon, pistonlu bir motorla donatılmış olan mevcut Shahed-136 "kamikaze" insansız hava aracından çok daha hızlı ve önlenmesi daha zor olacak.

"Turbojet hız ve irtifa sağlayacak. Şahed-136 saatte 160 km civarında seyrederken, uçaksavar silahları ve hatta Kalaşnikoflar tarafından angaje edilebilecek kadar yavaşken, jet insansız hava aracı çok daha yüksek hızda gelecek," diye yazdı Forbes'un kıdemli yazarı David Hambling.

"[Ukrayna'ya karşı kullanılan]Shahed'lerin büyük bir yüzdesi, çoğu çift otomatik topa sahip Gepard uçaksavarlar tarafından düşürüldü" diye ekledi.

Hambling ayrıca jet motorlu insansız hava aracının menzilinin Shahed-136 için bildirilen 1.900 kilometreden çok daha az olabileceğini ve jet motorunun yüksek ısı çıkışının onu ısı güdümlü füzeler için çok daha kolay bir hedef haline getireceğini belirtti.

İnsansız hava aracının yeni versiyonu, İran'daki insansız hava aracı geliştirme ve üretim tarihini kutlayan Parchamdar adlı bir belgeselin fragmanında yer aldı.

Belgesel 26 Eylül'de Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh'in katılımıyla resmi olarak tanıtıldı.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler, Rusya'ya yüzlerce Shahed-131 ve Shahed-136 insansız hava aracı tedarik etmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda İslam Cumhuriyeti'ne karşı çok sayıda yaptırım kararı aldı.

Batı ayrıca Şubat 2022'de Ukrayna'yı kışkırtılmadan işgal ettiği için Rusya'ya da yaptırım uyguladı.