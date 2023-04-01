VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İklim aktivistleri Roma'daki Barcaccia çeşmesine kömür bazlı sıvı döktü
Başkan Erdoğan: Türkiye, her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır
İran topraklarından Pakistan'a saldırı: 4 asker öldü
Rachid Ghezzal Fenerbahçe derbilerini değerlendirdi
ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan: Benim milletim teröristlerle el ele olanlara yol vermeyecek
01 Nisan 2023 Cumartesi 19:05:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 19:05:00

İran topraklarından Pakistan'a saldırı: 4 asker öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İran topraklarından militanların düzenlediği silahlı saldırı sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Bu, son 3 ayda yaşanan ikinci olay oldu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Keç bölgesinde sınırdaki devriye aracına İran topraklarından militanların silahlı saldırı düzenlediği ve 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İran makamları ile gerekli iletişimin kurulduğu belirtilen açıklamada, Tahran'dan gelecekte bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için militanlara karşı etkili eylemde bulunması istendi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu, son 3 ayda yaşanan ikinci hadise oldu.

18 Ocak'ta Belucistan eyaletinde militanların İran topraklarından güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırısında 4 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Pakistan İran toprakları silahlı saldırı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX