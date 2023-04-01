İran topraklarından Pakistan'a saldırı: 4 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Keç bölgesinde sınırdaki devriye aracına İran topraklarından militanların silahlı saldırı düzenlediği ve 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İran makamları ile gerekli iletişimin kurulduğu belirtilen açıklamada, Tahran'dan gelecekte bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için militanlara karşı etkili eylemde bulunması istendi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu, son 3 ayda yaşanan ikinci hadise oldu.

18 Ocak'ta Belucistan eyaletinde militanların İran topraklarından güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırısında 4 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.