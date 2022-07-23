VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti
Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırıda 11 çocuk yaralandı
Bakan Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı
İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'nin çabasına övgü
İran: Terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı
Biden 'yüksek olasılıkla' Omicron'un alt varyantı BA5'e yakalandı
Orban: Rusya-Ukrayna savaşı kendi savaşımız değil
İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı
Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalara başladı
Çin'i kasırga vurdu
Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı
Balkanlar aşırı sıcakların etkisinde
Kahramanmaraş'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Pakistan'da muson yağmurları etkiliyor: 290 ölü
Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile görüştü
AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz ithalatı istiyor
Başkan Erdoğan: Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
DSÖ'den flaş karar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kotil Hürjet için tarih verdi
23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:42:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:42:00

İran: Terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Terör saldırıları gerçekleştirmek üzere ülkeye gönderilen Siyonist rejimin casusluk örgütüne bağlı ajanlardan oluşan bir şebekenin tüm unsurları, planladıkları eylemleri gerçekleştiremeden istihbarat birimleri tarafından tespit edilerek, tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarıldı.

Operasyonda, yakalanan ajanlara ait silahlar, patlayıcılar, teknik ve iletişim ekipmanlarının da ele geçirildiğinin bilgisi verildi.

Etiketler : iran mossad terör saldırıları
Sen benim ana kraliçemsin

Sen benim ana kraliçemsin
Ben de dayak yedim

Ben de dayak yedim
Hırkasız çıkmam!

Hırkasız çıkmam!
Alanson yazdı Melisa okudu

Alanson yazdı Melisa okudu
Tatil dönüşü alışveriş

Tatil dönüşü alışveriş
Türk yönetmen imzası

Türk yönetmen imzası
Tolgahan'ı peşimden koşturdum

Tolgahan'ı peşimden koşturdum
81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri
Müzikten ‘Geri Dönemem'

Müzikten ‘Geri Dönemem'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX