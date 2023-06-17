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17 Haziran 2023 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 17:58:00

İran-Suudi Arabistan yakınlaşması hız kesmeden sürüyor!

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, başkent Tahran'da bir araya geldi.

Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ı Dışişleri Bakanlığı binasında karşıladı.

Resmi karşılamanın ardından Abdullahiyan ile Bin Ferhan ikili görüşmeye geçti.

İkilinin, görüşme sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde İran'a son ziyaret 2006 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Suud el-Faysal tarafından yapılmıştı.

İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME SÜRECİ

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran'da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran'da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.

Etiketler : iran suudi arabistan yemen orta doğu
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