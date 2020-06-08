  • BIST
    109637
  • Dolar
    6,7912
  • Euro
    7,6724
  • Altın
    370,6080
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi toplandı
Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 2 bin 457 zanlı yakalandı
İsrail yeni vakalardaki artış nedeniyle Kovid-19 önlemlerini gevşetmeyi durdurdu
İran sınırında PKK'ya ağır darbe
Ankara Barosunun 11 yöneticisinden Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle savunma istendi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi
ABD'den acı haber! 4 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
İran'da bir ayda 960'tan fazla deprem meydana geldi
Bakan Varank: Yaklaşık 2 bin yoğun bakım solunum cihazını yurt dışına gönderdik
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölüm rapor edilmedi
ABD'de Kovid-19'un merkezi New York 'birinci faz' normalleşmeye başladı
Libya'da Tuareglerin yaşadığı Avbari'deki askeri oluşumlar hükümete desteğini açıkladı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Kovid-19 tedbirlerimiz geçici ve orantılı
Etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı: Kod adı Doktor Deniz
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti!
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi
Libya'da Tuareglerin yaşadığı Avbari'deki askeri oluşumlar hükümete desteğini açıkladı
Ne Ronaldo ne Messi! İşte futbol dünyasının en değerlisi
Benzin ve motorine zam
Avrupa'daki Türklerin yurda gelişlerinde artış bekleniyor
Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
AK Parti'ten Yunanistan'a sert tepki: Bu tip kötü şakalar alnınıza yapışır
TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek
08 Haziran 2020 Pazartesi 19:52:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 19:52:00

İran sınırında PKK'ya ağır darbe

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Hudut birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.

“KOMANDOLARIMIZ İRAN HUDUT HATTINDA TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI”

MSB, yaptığı paylaşımda, “Hudut bölgelerinde teröristlere ve kaçakçılara göz açtırmayan Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyona daha imza attı. İran hudut hattında 24 saat esasına göre görev yapan hudut birliklerimizce keşif ve devriye faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edildi. Eylem arayışında oldukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için derhal komando birlikleri bölgeye sevk edildi. Kahraman komandolarımız, hudut birliklerimizle koordineli olarak teröristleri yakın takibe alarak SİHA'larımızın da havadan desteği ile temas sağlandı.

Teröristlerin İran istikametinde hududu geçerek kaçmaya çalışabileceği değerlendirilerek, bölgeye ilave komando kolları sevk edildi ve kaçış istikametleri kapatıldı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrılarına silahla karşılık veren teröristlere karşı başlatılan komando harekatına SİHA'lar da havadan görüntü ve ateş desteği sağladı. İcra edilen başarılı operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte aşağıdaki silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi:

2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 43 adet 7,62 Kaleşnikof mermisi, 5 adet 9 mm tabanca mermisi, 2 adet telsiz, 1 adet cep bilgisayarı, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet şemsiye, 1 adet yağmurluk, 1 adet el dürbünü, 1 adet termal kıyafet, 1 adet termal dürbün, 1 adet aksiyon kamera."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER