İran petrolü taşıyan Yunan şirketi, ABD'ye yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza ödeyecek

Washington DC mahkemesi belgelerine göre, İran petrolünü taşıdığı gerekçesiyle Yunanistanlı "Empire Navigation"a yönelik açılan davada, taraflar anlaşmaya vardı.

Şirket, anlaşmada, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle el koyduğu İran'a ait yaklaşık 1 milyon varil petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "Suez Rajan" tankerinde, İran petrolü taşıdığını kabul etti.

Şirket, savunmasında vardığı anlaşma sonucu yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza ödemeyi kabullendi.

Söz konusu kararla yargıçlar, ABD'nin Suez Rajan'da taşınan yaklaşık 1 milyon varil petrole el konulduğunu ilk kez açıkça kabul etmiş oldu.

Dava dosyasının, İran'ın "misilleme tehdidi" nedeniyle yaklaşık 5 aydır gizli tutulduğu belirtildi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ TANKER KRİZLERİ



ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerlere el koyuyor ve bu gemilerdeki petrolü de açık artırmayla satmaya çalışıyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki petrol tankerlerine "denizcilik kurallarına uymadığı" gerekçesiyle müdahale ediyor.

"Suez Rajan" tankeri, nisan sonlarında Afrika'nın güneyindeki sularda ABD donanması tarafından el konularak Texas kıyılarına çekilmişti.

İran da 27 Nisan'da Marshall Adaları bandıralı Amerikan enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerine ve 3 Mayıs'ta da "Niovi" adlı Panama bandıralı petrol tankerine el koymuştu.

Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı petrol şirketlerinin İran'ın misillemesinden endişelendikleri için nisanda el konularak Texas'a çekilen "Suez Rajan" tankerindeki petrolü boşaltmaya yanaşmadığını yazmıştı. İranlı yetkililer, tankerdeki petrolün boşaltılmasına yardım edecek şirketleri olaydan sorumlu tutacağını açıklamıştı.