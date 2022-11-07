İran, Norveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Norveç Parlamento Başkanı Gharahkhani'nin İran'a yönelik açıklamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirilirken ülkenin Tahran Büyükelçisi Sigvald Hauge'un, bu açıklamalara tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.

Açıklamada, Norveç Parlamento Başkanı'nın muhalif bir medya organı ile yaptığı röportajda "ayaklanmalara destek vermesi" ve "İran'ın iç işlerine müdahalesinin" şiddetle kınanarak reddedildiği belirtildi.

Ayrıca Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge'un da yapılan açıklamayı Oslo'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.