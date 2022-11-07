İran, Norveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Kaynak: AA
İran, Norveç Parlamento Başkanı Masud Gharahkhani'nin İran'a yönelik açıklamalarına tepki olarak Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Norveç Parlamento Başkanı Gharahkhani'nin İran'a yönelik açıklamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirilirken ülkenin Tahran Büyükelçisi Sigvald Hauge'un, bu açıklamalara tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.
Açıklamada, Norveç Parlamento Başkanı'nın muhalif bir medya organı ile yaptığı röportajda "ayaklanmalara destek vermesi" ve "İran'ın iç işlerine müdahalesinin" şiddetle kınanarak reddedildiği belirtildi.
Ayrıca Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge'un da yapılan açıklamayı Oslo'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.
- ABD'de ara seçimlerde yarışacak Kongre adaylarının yüzde 20'si asker kökenli
- Pakistan, iklim değişikliği sebebiyle yaşanan felaket için tazminat arayışında
- DSÖ: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu
- İran, Norveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
- Miçotakis: Ege'de doğalgaz arayacağız!
- Suudi Arabistan: Yeşil Orta Doğu Girişimi'ne 2,5 milyar dolar destek vereceğiz