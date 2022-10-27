VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de ilk kez bir başbakan, monarktan daha zengin
TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşıyla görüştü
Faruk Çiçek: Üreticiler lojistik firmalarını desteklemeli
Sevim Alan'ın yeni markası tüketiciyle buluşuyor
Bakan Bozdağ'dan TTB açıklaması: Değişebilir...
Oğlu babasından şikayetçi oldu
İspanya'dan Harbiye'ye
İstanbul'a geri taşındı
15 yıl sonra yeniden
'Çöp Adam' heyecanı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimleri ekonomik dayanıklılığı artırdı
‘Magarsus' sete çıktı
Mutlu evliliğin sırrı saygı
Boğaziçi'nde 5. gün
Kadın dayanışmalı bir film
Taburcu oldu... "Birkaç takla attık, ağır bir kazaydı"
Torba kanunda 10 madde kabul edildi
PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı
“Türkiye Çevre Etiket Sistemi” Küresel Eko-Etiket Ağı'ndan tam üyelik aldı
İngiliz Bakan'dan SİHA övgüsü
Uluslararası Tenis Turnuvası Gaziantep Cup Başladı
27 Ekim 2022 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 16:02:00

İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran lideri Ali Hamaney, Şiraz kentinde bir türbede 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının fail ya da faillerinin "kesinlikle cezalandırılacağını" ifade ederek, ülkedeki tüm kesimlere "düşmana karşı birlik" çağrısında bulundu.

İran lideri Ali Hamaney, Şiraz kentinde bir türbede 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının fail ya da faillerinin "kesinlikle cezalandırılacağını" ifade ederek, ülkedeki tüm kesimlere "düşmana karşı birlik" çağrısında bulundu.

Hamaney, Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'nde düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının fail ya da faillerinin "kesinlikle cezalandırılacağını" vurgulayan Hamaney, "Düşmanla ve onun hain veya cahil ajanlarıyla mücadele etmek hepimizin görevidir. Güvenlik kurumları, yargı, düşünce alanındaki aktivistler ve sevgili halkımız, insanların canına, güvenliğine ve kutsallarına kasteden bu akıma karşı birlik içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırıya ilişkin açıklamasında, "isyanlar" olarak nitelendirdiği ülke genelindeki protestoların "terör saldırılarının önünü açtığını" söyledi.

İran devlet televizyonu, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İran'da 22 yaşındaki bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar yaklaşık 1,5 aydır yer yer sürüyor. İran yönetimi, protestoları, "düşmanların komplosu" olarak niteliyor.

Etiketler : iran ali hamaney şiraz saldırı
KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR

KALBİNİN SESİNİ DİNLİYOR
Soğuk havada repertuvar değişti

Soğuk havada repertuvar değişti
Sahnede fenalaştı

Sahnede fenalaştı
Türkiye tatili

Türkiye tatili
Tuba'yı geçti

Tuba'yı geçti
Memleket coşkusu

Memleket coşkusu
Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz
Artık bir kedisi var

Artık bir kedisi var
2.5 saat canlı

2.5 saat canlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX