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21 Mart 2022 Pazartesi 21:56:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 21:56:00

İran lideri Hamaney: Ukrayna'da Batı'nın ırkçılığını herkes gördü

Kaynak: AA

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İran lideri Ali Hamaney, Rusya-Ukrayna savaşında sivillere yönelik ırkçı yaklaşımları eleştirdi.

Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı münasebetiyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki savaşta, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinen Hamaney, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü. Bakıyorsunuz, ülkedeki savaş sorunu nedeniyle göç etmek isteyip trene binecek insanların arasında beyaz-siyah ayrımı yapıyorlar" dedi.

Bazı Batılı gazeteci ve yorumcuların, "Savaş bu sefer Orta Doğu'da değil" sözlerine işaret eden Hamaney, şöyle devam etti:

"Medyalarında bu seferki savaşın Orta Doğu'da cereyan etmemesinden duydukları üzüntülerini dile getiriyorlar. Yani onlara göre savaş eğer Orta Doğu'da olursa sorun değil, Avrupa'da olursa sorun. Böyle apaçık ırkçılık yapıldığı görülmemiştir."

ÖNCELİKLİ KONU EKONOMİ

Yeni yılın sloganı olarak "bilime dayalı ve istihdam odaklı üretimi" seçtiğini belirten Hamaney, ülke yöneticilerinin öncelikle ele alması gereken konunun ekonomi olduğunu söyledi.

Yerli ve bilimsel üretimin önemine değinen Hamaney, ülkesinde ABD yaptırımlarına rağmen ekonomide ilerleme kaydedildiğini savundu.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl bugün başladı.

Etiketler : İran Ali Hamaney Rusya Ukrayna
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