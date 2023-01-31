İran kim vurduya gitti

İran'ın 6 şehrinde bulunan stratejik hedefler hafta sonu havadan vuruldu. ABD, fail olarak İsrail'i işaret etti.

Amerikalı yetkililer cumartesi akşam saatlerinde İran'da askeri bir fabrikaya düzenlenen insansız hava araçlı saldırının arkasında İsrail'in olduğunun görüldüğünü belirtti. Pentagon sözcüsü General Patrick Ryder, saldırılarda Amerikan kuvvetlerinin yer almadığını kaydetti. Ryder konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmazken, isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililerin Amerikan medyasına yansıyan açıklamalarına göre de saldırının arkasında İsrail var.

İRAN DA İŞARET ETTİ

Amerikalı yetkililerin konuyla ilgili ilk açıklamaları Wall Street Journal gazetesine yansıdı. Reuters'a konuşan Amerikalı bir yetkili de İsrail'in olaya müdahil bir görüntüsü olduğunu söyledi. İran Meclisi üyesi Hossein Mirzaie de İsrail'in saldırının arkasında olduğuna dair "güçlü duyum" olduğunu kaydetti.

"KOMALA" ÖRGÜTÜ ŞÜPHESİ

Öte yandan Voice of America saldırıyla ilgili İranlı Kürt örgütü Komala'yı işaret eden bir haber yayımlandı. Habere göre saldırı, İran İstihbarat Bakanlığı'nın geçen temmuz ayında İsfahan çevresindeki hassas bölgeleri hedef alan bir saldırı girişimini engellediğini açıklamasından sonra geldi. Ekim ayında İran devlet televizyonunda yayınlanan bir haber, İran'dan sürgün edilen ve şu anda Irak'ta yaşayan bir Kürt muhalefet partisi olan Komala'nın üyelerinin, İsrail istihbaratı Mossad tarafından eğitildikten sonra İsfahan'a gönderildiğini bildirdi. Geçen temmuz ayında İran, İsfahan'da "hassas" bir savunma sanayi merkezini havaya uçurmayı planlayan İsrail için çalışan Kürt militanlardan oluşan bir sabotaj ekibini tutukladığını açıklamıştı.

ÜSTLENEN OLMADI

İsfahan kenti yakınlarındaki askeri fabrikaya insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti. İranlı yetkililer olayda can kaybı olmadığını açıklarken, saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

iRAN'DA 6 TESiS HEDEF OLDU

Drone saldırısından hemen önce, yaklaşık 950 km kuzeydeki Azerşehr'deki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu alevlerin söndürüldüğü, motor yağı üretildiği belirtilen tesis, 28 bin kişinin çalıştığı büyük bir sanayi sitesi içinde yer alıyordu.

İran'da şu tesisler hedef alındı:

1-İsfahan şehri (Nükleer tesis)

2-Azerşehr şehri (İHA üretim merkezi)

3-Karaj şehri (İHA üretim merkezi)

4-Tahran şehri (İHA üretim merkezi ve deposu)

5-Hamedan şehri

6-Dezful şehri

İRAN: İHA'LARDAN BİRİNİ DÜŞÜRDÜK

İran Dışişleri Bakanı saldırıyı "korkakça" olarak niteledi ve amacın ülkede güvensizlik yaratmak olduğunu kaydetti. Bakan Hossein Amirabdollahian, "Bu tür eylemler uzmanlarımızın barışçıl nükleer çalışmalarına olan bağlılığını etkilemeyecek" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanlığı da fabrikadaki patlamanın neden olduğunu zararın az olduğunu ve can kaybı olmadığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında saldırının Cumartesi akşam saatlerinde düzenlendiği ve insansız hava araçlarından birinin düşürüldüğü, diğer ikisinin de savunma tuzaklarına yakalanarak infilak ettiği kaydedildi. Açıklamada, silah fabrikasının çatısında küçük bir zararın oluştuğu belirtildi. Zararın gerçek boyutu ise bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor.