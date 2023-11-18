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18 Kasım 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 18:00:00

İran, İsrail'in saldırılarını kınadı

Kaynak: AA

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İran, Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Bahr'ın öldürülmesini kınadı.

İran, İsrail'in Gazze'deki parlamento binasına saldırısında Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr'ın (74) öldürülmesini kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkına karşı devam eden organize terör eylemlerinin durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, 40 günü aşkın süredir devam eden saldırılarında Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Bahr ve binlerce Filistinliyi öldürerek insanlık dışı doğasını dünyaya gösterdiğini belirtti.

Filistin halkı ve Bahr'ın ailesine taziye dileğinde bulunan Kenani, İsrail'in terör eylemlerinin Filistinlilerin ülkelerini işgalden kurtarma mücadelesini sürdürme konusundaki kararlı iradesini sarsmayacağını ifade etti.

Kenani, İsrail'in Filistin halkına yönelik organize terörünü durdurmak ve suçlulardan adalet önünde hesap sormak için uluslararası örgüt ve kurumlara sorumluluklarını yerine getirmeleri ve derhal caydırıcı önlemler almaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını işgal etmiş, 15 Kasım'da da binayı bombalayarak yıkmıştı.

Hamas, Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Bahr'ın İsrail'in Gazze'deki parlamento binası bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Etiketler : İRAN İSRAİL KINAMA
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