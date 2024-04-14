İran, İsrail'e İHA saldırısı düzenledi! Bir hata daha yaparlarsa karşılığı ağır olur

İran, İsrail'e İHA saldırısı düzenledi! Bir hata daha yaparlarsa karşılığı ağır olur

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli 2 general ile toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından iki ülke arasında gerilim tırmandı. İran kanadından misilleme yapılacağı belirtilen saldırılar ise gece yarasından itibaren başladı. Gece geç saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada 'Gerçek vaad' adı verilen operasyon ile İsrail'de belirlenen hedeflere 100'den fazla insansız hava aracı ve füze saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi. Hava saldırısı ile ilgili İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun açıklamasında, "İran'ın BM anlaşmasının 51. Maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptır. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. İsrail'e misilleme yapıldı, bir hata daha yaparsa cevap daha sert olacaktır" denildi.

İşte dakika dakika İran-İsrail arasında yaşanan gerilimden önemli başlıklar:

07:58 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi

07:44 İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi yerel saatle 12.00'ye uzatıldı

06:22 Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını ve Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını verdiğini belirtti.

05:49 İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü.

04:59 Arjantin ve Paraguay, İran'ın hava saldırısı düzenlediği İsrail'e desteğini duyurdu.

04:53 İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yi acil toplantıya çağırdı.

04:47 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili, tüm taraflara itidal çağrısı ve olayların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi uyarısında bulundu.

04:15 İsrail televizyonu: İran saldırısına yanıta Savaş Kabinesi karar verecek.

04:10 Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişeli olduğunu belirtti.

04:09 Almanya Başbakanı Scholz, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

04:06 İsrail ordusu, İran'ın saldırılarının ardından yaptığı uyarıyı güncelleyerek, sığınaklarda kalmaya gerek olmadığını duyurdu.

03:46 İran'ın saldırısında İsrail'in güneyindeki askeri üste "hafif" hasar oluştuğu bildirildi.

03:41 ABD kaynakları, İran'ın İsrail'e 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası daha başlattığını öne sürdü.

03:18 İsrail ordusu: İran'dan (İsrail'e) 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi. Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi.

03:15 BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

03:13 İsrail ordusu: İran'ın saldırısında ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştu, can kaybı olmadı.

02:51 Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini toplayan Biden: İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliği konusundaki taahhüdümüz sarsılmaz.

02:37 İsrail basını, İran'dan gönderilen 100'den fazla İHA'ya ABD ve İngiltere'nin müdahale ettiğini ileri sürdü.

02:31 Mısır, İran ile İsrail arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişeli olduğunu belirtti.

02:24 Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

02:04 İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.

01:40 İran: Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir. İsrail bir hata daha yaparsa tepki sert olacak

01:36 Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

01:14 AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir"

01:06 Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

01:04 İran devlet haber ajansı İRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü

00:57 Hollanda hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

00:54 Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

00:50 İsrail'in birkaç gün sürecek çatışmalara ve İran'a karşılık vermeye hazırlandığı bildirildi

00:41 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

00:38 İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti.

00:32 İsrail'de savaş kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından bir araya geldi.

00:29 İran'ın İsrail'e saldırılarının ardından Türk Hava Yolları'nın Tahran'a sefer yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

00:23 İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin birkaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran'ın yüzden fazla İHA gönderdiğini duyurdu

00:20 Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu

00:17 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Başkan Biden ulusal güvenlik ekibi tarafından durum hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. İsrailli yetkililerin yanı sıra diğer ortak ve müttefiklerle de sürekli iletişim halinde" dedi.

00:00 Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu

23:59 İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

23:50 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık

23:41 Beyaz Saray: İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek

23:36 Irak, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu

23:30 İran devlet televizyonu: İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldı

23:17 İsrail Ordusu: İran'dan İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadı; savunmamız hazır

23:10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi.

22:56 İsrail devlet televizyonu KANN: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

22:50 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'dan olası saldırı tehdidine karşı ABD öncülüğündeki ortaklarının ülkesine askeri destekte bulunduğunu söyledi.

22:49 İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'e yönelik yürütülen "psikolojik savaşın", savaşın kendisinden daha etkili olduğunu savundu.

22:22 İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu.

21:07 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, "İran'ın olası saldırılarına karşı ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu" belirtti.

20:29 ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a döndü.