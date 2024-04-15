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15 Nisan 2024 Pazartesi 23:48:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 23:48:00

İran-İsrail geriliminde flaş detay! "200-300 tane seyir füzesini ateşlersiniz..."

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İran ve İsrail arasındaki gerilim her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İsrail'in, İran konsolosluğuna yönelik saldırısı sonrası İran'ın İsrail'e misilleme niteliğinde başlattığı drone saldırısının yankıları sürüyor. Peki İran-İsrail'in karşılıklı saldırıları savaşa dönüşür mü? İran neden İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi 200-300 seyir füzesi kullanarak etkisiz hale getirmedi? Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda'dan 24 TV canlı yayında çok konuşulacak sözler...

İsrail, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasını vurmuştu. İran ise cevap niteliğinde geçtiğimiz günlerde ilk kez doğrudan kendi topraklarından İsrail'e yönelik drone saldırısı gerçekleştirdi.

24 TV'de İbrahim Güneş'in sunduğu "Masada Ne Var?" programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, İran ve İsrail gerilimi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN İSRAİL'E ADETE DÜĞÜN ALAYINA GİDEN KONVOY GİBİ GİTTİ"

İran'ın İsrail ile danışıklı dövüş yaptığı eleştiriler üzerine konuşan Yusuf Alabarda, "İran, İsrail'e adeta düğün alayına giden konvoy misali Tahran'dan gittiği için tedbirler alındı. İran'ın İsrail'e bu şekilde saldırı düzenlemesi kendi politik çıkarları açısından olması gerekendi. Peki o zaman insanlar İran'ı danışıklı dövüş yaptığı gerekçesiyle neden eleştiriyor?

"İRAN, KUDÜS'E GİDEN YOL NEREDEN GEÇTİYSE ORADA MÜSLÜMANLARI KATLETTİ"

"Çünkü İran rejimi, 45 yıldır Kudüs'e giden yolu Halep'ten geçirdi, Müslümanları katletti. İran açısından Kudüs'e giden yol nereden geçtiyse, oraya çöreklendi, Müslümanları katletti." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE İRAN ANLAMIŞ OLDU"

İran'ın Azerbaycan ve Karabağ üzerinden Kudüs'e ulaşmak istediğini dile getiren Alabarda, "En son Karabağ ve Azerbaycan toprağından Kudüs'e giden yolu geçirmek istedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da bu konuyla ilgili sert bir konuşma yapınca İran, Kudüs'e giden yolun Azerbaycan'dan geçmeyeceğini anlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İRAN İSRAİL GAZZE FİLİSTİN YUSUF ALABARDA 24 TV
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