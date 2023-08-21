İran: İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa daha fazla katlanmayacak

Fars Haber Ajansı'na göre Abdullahiyan, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdulkadir ile basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, "Malezya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde kutsal kitaplara, İbrahimi dinlere ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları şiddetle kınadık. İran İslam Cumhuriyeti adına İsveç ve Danimarka'yı İslam dünyası ve İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyeceği konusunda uyarmak istiyorum." dedi.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an'a yönelik saygısızlığın devam etmesi halinde "Avrupa'da radikalizm, şiddet ve terörün artacağını savunan" Abdullahiyan şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İsveç ve Danimarka mallarına boykot uygulanması gündeme geldi. Bu konu İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından takip edilecek. Geç olmadan İsveç ve Danimarka bu yanlış yönelimlerini gözden geçirmelidir."