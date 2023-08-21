VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: Sosyal medyadaki iddialara yalanlama
İsrail şiddetten vazgeçmiyor! 8 Filistinli yaralandı
Malezya'dan TUSAŞ'a övgü: Kapasitesini aktif biçimde artırıyor
Yunanistan Dedeağaç'taki orman yangını 3. gününde
ABD'den Belarus uyarısı: Ülkeyi terk edin!
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:00:00

İran: İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa daha fazla katlanmayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yapıldığı Danimarka ve İsveç'e seslenerek İslam dünyasının bu saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyeceğini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre Abdullahiyan, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdulkadir ile basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, "Malezya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde kutsal kitaplara, İbrahimi dinlere ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları şiddetle kınadık. İran İslam Cumhuriyeti adına İsveç ve Danimarka'yı İslam dünyası ve İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyeceği konusunda uyarmak istiyorum." dedi.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an'a yönelik saygısızlığın devam etmesi halinde "Avrupa'da radikalizm, şiddet ve terörün artacağını savunan" Abdullahiyan şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İsveç ve Danimarka mallarına boykot uygulanması gündeme geldi. Bu konu İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından takip edilecek. Geç olmadan İsveç ve Danimarka bu yanlış yönelimlerini gözden geçirmelidir."

Etiketler : iran kuranı kerim saldırı danimarka isveç
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX