TSK'nın Pençe harekatı sonrası İran'dan dikkat çeken adım!

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23 Haziran 2020 Salı 17:08:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 17:08:00

İran, Irak sınırındaki 'terör gruplarını temizlemek için' tatbikat başlattı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırı yakınlarında bulunan terör gruplarını ortadan kaldırmak için askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna tatbikatla ilgili bilgi veren Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Kürdistan eyaletine bağlı Çehel Çeşme bölgesinde düzenlenen tatbikatta orduya ait insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını belirtti.

Tatbikatın ana hedefine ilişkin Pakpur, "Tatbikatın düzenlendiği alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırlarına bağlanıyor. Bazı teröristler bu coğrafyayı bölgede varlık göstermek için kullanıyor olabilir. Bu yüzden tatbikatın en önemli hedefi bölgeyi teröristlerden temizlemektir." dedi.

Irak'ın kuzeyindeki IKBY liderliğine ve Irak hükümetine de bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçme çağrısında bulunan Pakpur, "Her türlü terör hareketliliğine kararlı yanıt vereceğimiz bilinmelidir." diye konuştu.

Pakpur, İran'ın önceki yıllarda IKBY topraklarında konuşlanan silahlı grupların mevzilerini füze ve top atışlarıyla hedef aldığını hatırlatarak, "Kuzey Irak'taki insanlara da terörist grupları çevrelerinden kovmalarını ancak bunu yapamadıkları takdirde teröristlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her terörist ve terör üssü hedeflerimizin merkezindedir." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Irak'ın Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurduklarını açıklamıştı. Açıklamada, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi'ne (Komele) bağlı grupların hedef alındığı bildirilmişti.

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