İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 342'ye yükseldi

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede yaklaşık 60 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 23'üne dair verilerin yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 123, Tahran'da 39, Mazenderan'da 33, Kürdistan'da 32, Gilan ve Batı Azerbaycan'da 23'er, Kirmanşah'ta 14, Elborz'da 15, Huzistan ve Horasan-ı Rezevi'de 5'er, İsfahan ve Zencan'da 4'er, Merkezi ve Loristan'da 3'er, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hemedan'da ikişer, Simnan ve Kirman'da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 43'ünün 18 yaş altı, 26'sının da kadın olduğu ifade edildi.

Raporda, göstericilerden gözaltına alınanların sayısının 10 binin üzerinde olduğu aktarılırken, şu ana kadar 5 gösterici hakkında da idam kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

IHR, 11 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 304 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde 40'tan fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İRAN'IN GÜNEYBATISINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ



İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Habib Heyber, dün akşam halkın ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

İranlı yetkili, saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan Huzistan Başsavcısı Ali Dehkani, saldırıyla ilgili 3 kişinin tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırı nedeniyle Huzistan eyaletinde 3 gün yas ilan edildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde dün akşam düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişi göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açmıştı.

Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklanmıştı.