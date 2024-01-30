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İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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30 Ocak 2024 Salı 20:34:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 20:34:00

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, ülkesinin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Shercliff'in "İngiltere'nin İran'a yönelik asılsız suçlamalarının" ardından bakanlığa çağrıldığını ve Tahran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiğini açıkladı.

İngiltere'nin yeni yaptırım kararının bu ülkenin "İran'a yönelik yıkıcı eylemlerinin son halkası" olarak değerlendirildiği açıklamaya göre, Tahran Londra'nın yaptırım kararını "şiddetle" kınadı.

İngiliz Büyükelçisi de Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirtti.

Etiketler : yaptırım kararı İran Dışişleri İngiltere
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