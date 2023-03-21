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21 Mart 2023 Salı 22:48:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 22:48:00

İran'dan İngiltere ve AB'nin yaptırımlarına tepki

Kaynak: AA

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İran, İngiltere ve Avrupa Birliğinin (AB) yaptırımlarını "keyfi" ve "hukuk dışı" şeklinde niteleyerek, karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere ve AB'nin ülkesine yönelik uyguladığı son yaptırımları kınadı.

Fransa'daki geniş çaplı gösterilere ve polisin müdahalesine işaret eden Kenani, "Avrupa'nın son dönemde İran'a karşı izlediği çatışmacı yaklaşımın amacının kamuoyunu Avrupa'da giderek kötüleşen ekonomik ve sosyal krizler ile sistematik hak ihlallerinden uzaklaştırma girişimi" olduğunu ifade etti.

Kenani, "Bazı Avrupalı taraflar, diğer ülkelerin iç işlerine karışmak yerine, şiddet içeren davranışlardan ve protestocuları bastırmaktan kaçınarak kendi bölgelerindeki insanların taleplerine karşı sorumlu ve insanca hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.

AB ve İngiltere'nin son yaptırımlarını "keyfi" ve "hukuk dışı" olarak niteleyen Kenani, ülkesinin söz konusu yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

İngiltere ve AB, dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle İran'daki bazı üst düzey yetkililere yaptırım uyguladıklarını duyurmuştu

Etiketler : İran Dışişleri Bakanlığı AB Kenani

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