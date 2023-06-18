İran ile Özbekistan, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

İran ile Özbekistan, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi davet üzerine ülkesini ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile iki ülkenin üst düzey heyetinin toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Reisi, iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekerek, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti.



Reisi, mevkidaşının ziyaretini İran ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve varılan mutabakatların uygulanması için bir yol haritası hazırlanması gerektiğini vurgulayan Reisi, İran'ın Taşkent'teki Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılmasının, Özbekistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme kararlılığının bir işareti olduğunu söyledi.

Reisi, ilişkilerin geliştirilmesi ve kapasite alışverişinde bulunulması amacıyla İran ile Özbekistan arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma ve transit geçiş, bilim ve teknoloji, tarım ve tıbbi ekipman alanlarında varılan anlaşmaların takibine vurgu yaptı.

İran'ın tehdit ve yaptırımları ilerlemek için fırsata çevirdiğini kaydeden Reisi, ülkesinin çeşitli bilimsel ve ekonomik alanlardaki deneyimlerini Özbekistan'a aktarmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İbrahim Reisi, ülkesinin komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinin önünde bir engel bulunmadığı ifade ederek, İran-Özbekistan ilişkilerinin gelişmesinin iki ülkeyi daha da güçlendirdiğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de 20 yıllık sürenin ardından İran'ı ziyaret ettiğine dikkat çekerek, bunun iki ülkenin kapasitelerinin kullanılmasına yönelik geçmişteki ihmal ve ilgisizlikten kaynaklandığını anlattı.

Ülkesinin İran ile bilim, teknoloji, ulaşım, enerji altyapısı, tıp ve tarım alanlarında işbirliğini geliştirmek istediğini vurgulayan Mirziyoyev, İranlı şirketleri Özbekistan'ın projelerine katılmaya davet etti.

İki ülke bugün, Sadabad Sarayı'nda Reisi ve Mirziyoyev'in ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından 11 işbirliği belgesi imzalamıştı.

Özbekistan'dan İran'a Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 20 yıl önce İslam Kerimov tarafından gerçekleştirilmişti.

Özbekistan'a 14 Eylül 2022'de bir ziyarette bulunan Reisi de 18 yıl sonra bu ülkeye giden ilk İran Cumhurbaşkanı olmuştu. Ziyarette, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, sağlık ve kültür alanında 17 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imza altına alınmıştı.