İran ile Katar dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile mevkidaşı Al Sani telefonda görüştü.

İran ile Katar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapan iki bakan, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ile nükleer müzakereler konusunda istişarede bulundu.

Abdullahiyan ile Al Sani karşılıklı Ramazan Bayramı için tebrikleşti.

- Abdullahiyan İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının bayramını tebrik etti

Öte yandan, bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada ise Abdullahiyan'ın ayrı ayrı mesajlar göndererek, İslam ülkelerindeki mevkidaşlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği belirtildi.

Ramazan Bayramı'nın önemine değinen Abdullahiyan bu bayramı, büyük İslami ideallerinin gerçekleşmesi için Müslümanların ibadet, kulluk, kardeşlik ve dostluk bağının kurulduğu bir ayın şükür bayramı olarak niteledi.

Abdullahiyan mesajında, Müslümanların dayanışmasını güçlendirmede ve İslam toplumlarının ilerlemesinde İslam ülkeleri liderlerinin işbirliğinin önemine vurgu yaptı.