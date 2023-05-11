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11 Mayıs 2023 Perşembe 11:54:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 11:54:00

İran ile Irak, ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştı

Kaynak: AA

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İran ile Irak arasında ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Bağdat'ı ziyaret eden İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, konuya dair İran devlet televizyonuna konuştu.

İranlı Bakan, iki ülke arasında enerji işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Ovci, "Gaz ve petrol boru hatlarının inşası ve Irak petrol rafinerilerinin yeniden inşası ve modernizasyonu da iki taraf arasında varılan anlaşmaların bir başka parçası." ifadelerini kullandı.

Etiketler : iran ırak petrol gaz sahaları
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