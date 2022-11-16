İran duyurdu: Suikast ve sabotaj planlayan Mossad ajanı yakalandı

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki İstihbarat Teşkilatı (IRGC) tarafından yürütülen operasyonda Kirman eyaletinde casusluk amacıyla faaliyet gösteren bir Mossad ajanının yakalandığı bildirildi. İran medyasında yer alan haberde yakalanan kişinin sabotaj hazırlığında olduğu belirtildi.

Mossad ajanı itirafında, internette İsrail İstihbarat Teşkilatı'na (MOSSAD) ait bir ilan gördüğünü ve ilanın kendisini meraklandırdığını söyledi. Mossad'a e-posta yoluyla bir istek gönderdiğini söyleyen şahıs, tüm kimlik belgelerini rejimin istihbarat görevlilerine gönderdiğini söyledi.

Son günlerde ülkenin 3 eyaletinde düzenlenen operasyonda İran tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Halkın Mücahitleri Örgütü'ne bağlı 3 suikast timi yakalanmıştı.