İran dini lideri Hamaney: "Saldırıları ABD koordine ediyor"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Hamas'tan ağır darbe aldığını belirterek, "Güçleri Filistinli savaşçılara yetmediği için Filistinli kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alıyorlar. Savaşçılar eyleme geçmek için hazırlar. Müslüman ülkeler de bu savaş suçları karşısında pasif kalmamalı" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının sonuçsuz kalacağını ve Filistin direnişinin bu savaşta galip geleceğini belirterek, "Ayaklar altına düşmüş ve yaralanmış olan bu işgalci rejim, Filistin direnişinden aldığı darbenin intikamı için Gazze'de mazlum Filistin halkına saldırmakta. Şüphesiz dünyadaki tüm zalim güçler ile birlikte ABD'nin sınırsız desteğini alsalar da işledikleri cinayetler bir sonuç vermeyecek. Zafer kesinlikle Filistinlilerin olacak" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in saldırılarını ABD yönetimi koordine ediyor"

Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ABD yönetimini sorumlu tutarak, Batılı ülkelerin Hamas'ın operasyonu sonrası çökmekte olan İsrail devletini kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Hamaney, "ABD bu savaş suçlarının ortağıdır. İsrail'in saldırılarını ABD yönetimi koordine ediyor. ABD Başkanı (Joe Biden) ve İngiltere, Fransa ve Almanya gibi zalim devletlerin liderleri neden işgal topraklarını art arda ziyarete gittiler? Çünkü siyonist İsrail rejiminin çökmekte olduğunu gördüler ve bu rejimi kurtarmak için işgal topraklarına gidiyorlar" dedi.

"Müslüman ülkeler bu savaş suçları karşısında pasif kalmamalı"

İsrail'in Hamas'tan aldığı darbenin intikamı için savunmasız Filistinli sivillere saldırdığını belirten Hamaney, "İsrail, Hamas'tan ağır darbe yedi, yaralandı ve ayağa kalkamıyor. Güçleri Filistinli savaşçılara yetmediği için Filistinli kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alıyorlar. Savaşçılar eyleme geçmek için hazırlar. Müslüman ülkeler de bu savaş suçları karşısında pasif kalmamalı. İslam ülkelerinin yöneticileri, siyasi sözcüleri, Batılı ülkelerin söylediklerini tekrarlayarak Filistinlileri terörist olarak adlandırmamalı. Kendi evini, toprağını işgale karşı savunanlar terörist mi oluyor? Terörist olan, o toprakları ve evleri işgal edenlerdir. ABD ve Batı dünyası kendi evlerini, topraklarını savunmaya çalışanları terörist olarak göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın geleceği siyonist İsrail'in değil, Filistinlilerindir"

Bazı Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanmasına rağmen insanların Filistin bayrakları ile sokaklara çıktığını belirten Hamaney, "Hiç kimse siyonist rejimin cinayetleri karşısında insanların öfkesi ve tepkisinin önünü alamaz. Dünyanın geleceği siyonist İsrail'in değil, Filistinlilerindir. Tüm yasaklara rağmen insanlar bu rejimin savaş suçlarını meydanlarda, sokaklarda haykırıyorlar" şeklinde konuştu.