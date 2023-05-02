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İran Devrim Muhafızları karargahında patlama
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02 Mayıs 2023 Salı 23:27:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 23:27:00

İran Devrim Muhafızları karargahında patlama

Kaynak: AA

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İran'ın Simnan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir askeri tesiste patlama meydana geldiği duyuruldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Simnan eyaletine bağlı Damgan kentindeki Devrim Muhafızları Ordusuna ait hazırlık ve destek merkezlerinden birinde mühimmat taşınması sırasında yaşanan bir kaza sonucu patlama yaşandı.

Haberde, patlamaya neden olan kazanın araştırıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.

Etiketler : iran patlama devrim
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