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23 Ocak 2024 Salı 13:33:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 13:33:00

İran destekli gruplara hava saldırısı

Kaynak: AA

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Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara, Suriye-Irak sınırındaki bir geçitte, aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinin Elbukemal ilçesinin doğusundaki Suriye-Irak sınırında, askeri amaçlar için kullanılan geçitte, İran destekli gruplara ait askeri araçlar, hava saldırısıyla hedef alındı.

Aidiyeti henüz belirlenemeyen hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı üstlenen olmazken rejim tarafından da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde; il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

Etiketler : iran hava saldırısı suriye
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