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08 Kasım 2022 Salı 17:36:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 17:36:00

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hüseyni, ülkedeki referandum tartışmalarına değinerek, referandumla rejimin değiştirilmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti.

Fars Haber Ajansına göre Hüseyni, Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesi'nde "İslam Cumhuriyeti, Özgürlük ve Gösteri Hakkı" konulu konferanstaki konuşmasında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hüseyni'nin konuşmasının başında bir grup öğrenci "özgürlük" sloganları atarak, salonu terk etti.

İran'da 50 günden uzun süredir devam eden gösterilere yönetimin tahammül ettiğini öne süren Hüseyni, "İslam Cumhuriyeti" yönetim sisteminin referandumla kabul edildiğini hatırlattı.

Hüseyni, "Anayasa'da referandum öngörülmüştür. Fakat referandum bazı tali konular için mümkündür, yönetim şekli için değil." dedi.

Bazı öğrencilerin "Düşmanımız buradadır, ABD diye yalan söylüyorlar" sloganı üzerine Hüseyni, ABD yönetiminin göstericileri desteklediğini iddia ederek, İran rejim muhalifi grupların arkasında Washington yönetiminin olduğunu söyledi.

İRAN'DA REFERANDUM TARTIŞMASI

Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, geçen haftaki hutbesinde Tahran yönetimini eleştirerek, ülkedeki sorunların çözümü için "acil referandum" çağrısında bulunmuştu.

Ülkede referandum tartışmalarına neden olan İsmailzehi, İran Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Fars ve Tesnim gibi haber ajansları tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

İran Anayasası'nın 59. Maddesi'ne göre önemli siyasi, sosyal ve kültürel konularda referandum düzenlenebiliyor.

Etiketler : iran rejim değişikliği referandum
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