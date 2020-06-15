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15 Haziran 2020 Pazartesi 07:38:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 07:38:00

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Silah ambargosunun sona ermesi nükleer anlaşmanın önemli bir kazanımıdır

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani BMGK'nın İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun ekim ayında sona erecek olmasının nükleer anlaşmanın bir kazanımı olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekimde sona erecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosununun nükleer anlaşmanın bir kazanımı olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, ekimde sona erecek BMGK'nin İran'a yönelik silah ambargosuyla ilgili açıklamada bulundu.

BMGK ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyesi ülkelerden ABD'nin politikalarına karşı gelmelerini isteyen Ruhani, "Silah ambargosunun ekim ayında sona ermesi nükleer anlaşmanın önemli bir kazanımıdır. Tüm ülkelerden komploları fark etmelerini ve ABD'nin planını anlamalarını temenni ediyorum. Diğer büyük devletler, ABD'nin bu kazanımı sorgulaması halinde bizim karşı tepkimizin ne olacağını bilir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili ABD'ye karşı başarılı olacaklarını ve "ABD'nin İran için hazırladığı planları boşa çıkaracaklarını savunarak, "ABD, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolarlık kredi talebimizi bozmak için de uğraşıyor. Bu kurumun ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini ve tüm ülkelerle ilgili taahhütlerini yerine getirmesini ümit ediyorum." görüşlerini paylaştı.

"Koronavirüs, işsizlik ve zorbalıkla mücadele ediyoruz"

Kovid-19'un birçok eyalette önemli ölçüde kontrol altına alındığını fakat 5 yerin kırmızı bölge durumunda olduğunu aktaran Ruhani, "Bugünlerde koronavirüs, işsizlik ve zorbalıkla mücadele ediyoruz. İran'da şimdilik koronavirüste ikinci dalga yoktur. Yaşananlar birinci dalganın devamıdır." diye konuştu.

Salgının halen devam ettiğini dile getiren Ruhani, halktan bu konuda yetkililerle iş birliği yapmalarını istedi.

Ekonomide geçen senenin daha kötü geçeceği beklentisi olduğunu fakat alınan tedbirler ve gerçekleştirilen projelerle beklenenden daha iyi seviyeyi yakaladıklarını kaydeden Ruhani, "Petrolsüz ekonomide elde edilen yüzde 1,1 büyüme gurur verici bir sonuçtur." dedi.

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