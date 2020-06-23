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23 Haziran 2020 Salı 13:27:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 13:27:00

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Döviz kurundaki yükseliş geçici bir şoktur

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinde son günlerde artış gösteren döviz kuruyla ilgili "geçici şok" açıklamasında bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomik Koordinasyon Toplantısındaki konuşmasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Döviz piyasasında meydana gelen son dalgalanmalar ekonomik temeli olmayan geçici bir şoktur." dedi.

Hükümetinin, döviz kuru, likidite ve enflasyonun kontrolünün yönetilmesinde para politikasını ciddi bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Ruhani, "Uluslararası alanda, İran aleyhine, halkın arasında gerçek dışı endişeler oluşturmaya yönelik psikolojik bir operasyon yürütülmektedir. Döviz piyasasında meydana gelen son dalgalanmalar bu nedenle yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki tüm teşekküllere, döviz kurunun yükselmesi gerekçesiyle tüketim mallarına zam yapmaktan kaçınmaları çağrısında bulunan Ruhani, ihracatın arttırılması ve ihracattan sağlanan dövizin ülkeye getirilmesinin para piyasasının dengelenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD'nin ekonomik yaptırımları ve yeni tip koronavirüsün ekonomiyi derinden sarstığı İran'da, ihracat yapan sermayedarların son dönemde elde ettikleri dövizi ülkelerine getirmemelerinin tümenin döviz karşısında değer kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

İran'da 3 ay önce serbest piyasada 14 bin 900 tümen seviyelerindeki dolar, dün 20 bin tümene yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.

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