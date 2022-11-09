"Düşman, İran'a karşı hibrit savaş başlattı"

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan İbrahim Reisi, ülke gündemini değerlendirdi.

Genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan ve yaklaşık iki aydır devam eden gösterilere işaret eden Reisi, "Düşman, güçlü ve bağımsız bir İran ile başa çıkmak için hibrit bir savaş başlattı." ifadelerini kullandı.

Reisi, İran'ın içinde bulunduğu sorunların aşılması için üst düzey yetkililerin, ekonomistlerin ve ülkedeki seçkin insanların her zamankinden daha çok çaba göstermesi ve halkın ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise geçen hafta yaptığı açıklamada gösterilerde 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında şu ana kadar 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İran yönetimi, yaklaşık iki aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor. Tahran yönetimi ayrıca "Iran International" televizyonunun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini savunuyor.