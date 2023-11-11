VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da yayalara otomobil çarptı: 5 ölü,1 yaralı
Gazze'de gıda krizi: İşgalci İsrail ablukasında, market rafları boş kaldı
İİT ve Arap Birliği'nden ortak bildiri: 'İsrail'e silah ihracatını durdurun' talebi
Bandırma'da İDO seferleri iptal edildi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda bakım çalışması yapılacak
İsrail işgali can kayıplarını saymaya dahi izin vermiyor
11 Kasım 2023 Cumartesi 18:34:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:34:00

İran Cumhurbaşkanı ile Suudi Veliaht Prensi ilk kez görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye devlet başkanlarının Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Reisi, zirvenin oturum aralarında Bin Selman ile görüştü.

Reisi ile Bin Selman arasındaki görüşme, İran ve Suudi Arabistan devlet başkanları arasında 11 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu.

İkili ilişkilerin ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede iki lider, bu konuların daha sonra ayrıntılı olarak görüşülmesi konusunda mutabakata vardı.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Reisi ile Selman, ilişkilerin kurulmasının ardından ilk kez 12 Ekim'de telefonda görüşmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitmişti. Reisi, zirvede yaptığı konuşmada, İslam ülkelerine İsrail'e karşı eyleme geçme çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : iran president saudi crown prince riyadh meeting
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX