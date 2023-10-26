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26 Ekim 2023 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 13:00:00

İran: Biden, "uyarı" değil "rica" mesajı gönderdi

Kaynak: AA

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İran, ABD Başkanı Joe Biden'ın, bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırılarla ilgili İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e uyarı mesajı gönderdiğine dair açıklamasının doğru olmadığını savundu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'dan "uyarı" değil, "rica" mesajları aldıklarını aktardı.

ABD yönetiminden iletilen mesajların, Biden'ın söylediği gibi Hamaney'e yönelik olmadığını kaydeden Cemşidi, "ABD'nin mesajları ne devrim liderine yönelikti ne de İran'dan talep ve isteklerinden başka bir şeydi. Biden, İran'ı uyardığını düşünüyorsa ekibinden mesajların metnini kendisine göstermesini istemeli." ifadelerini kullandı.

İran'ın desteklediği Lübnan'daki Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu. Ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında karşılıklı çatışmalar başlamıştı.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak Suriye ve Irak'ta İran destekli milisler de Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu. Tehditlerin ardından ABD'nin Irak ve Suriye'deki üsleri roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılara uğramıştı.

ABD Başkanı Biden, dün Washington'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ayetullah'a (İran lideri Hamaney) bizim askerlerimize karşı bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse karşılık vereceğimiz ve buna hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundum." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : joe biden ayetullah ali hamaney iran
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