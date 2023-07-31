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31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:04:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:04:00

İran: ABD ile müzakereler ulusal çıkar temelinde olacak

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer müzakerelerin yeniden başlaması durumunda İran'ın ABD ile "güven değil kendi ulusal çıkarları temelinde müzakerede bulunacağını" belirtti.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Kenani, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kenani, yaptırımların kaldırılması ve ABD dahil tüm tarafların nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) sorumlu bir şekilde geri dönmesi için diplomatik sürecin başlatılmasına ilişkin, "İran, ABD ile güven temelinde değil, ulusal çıkarları ve anlaşmanın şartları temelinde müzakere edecek." dedi.

Müzakere sürecini başlatmaya hazır olduklarını kaydeden Kenani, "ABD hükümeti hakkındaki görüşümüz net. ABD ile asla güven temelinde müzakere etmiyoruz ve KOEP de bizim ABD'ye olan güvenimizin bir ürünü değildi." diye konuştu.

İranlı Sözcü, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'e ait olduğu iddia edilen, İran ile yürütülen müzakerelerin ve KOEP'in amacının İran üzerindeki baskıyı artırmak olduğu yönündeki ses kayıtlarını da hatırlattı.

Kenani, "Söylenenlerin sorumluluğu ABD'dedir ve bu konuyu netleştirmeleri gerekir. İran yalnızca İran milletinin haklarını güvence altına almak için hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE'DE BLOKE EDİLEN PARALAR İÇİN İRAN TAHKİME GİDECEK

İran'ın haklarını gözetmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kenani, İran Merkez Bankası ile Güney Kore hükümeti arasındaki anlaşmazlığa dair de konuştu.

Kenani, nükleer faaliyetlerinden dolayı İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle Güney Kore'de dondurulan paranın aktarılması konusundaki anlaşmazlığın çözümü için İran hükümetinin tahkim kuruluna gideceğini bu kapsamda Meclise bir tasarı sunulduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti:

"Defalarca belirttiğimiz gibi İran hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı İran milletinin haklarını sonuna kadar savunma kararlılığındadır; siyasi ve hukuki her türlü yöntemi kullanmaktadır."

DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİYAN PAKİSTAN'A GİDECEK

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yakında Pakistan'a ziyarette bulunacağı bilgisini paylaşan Kenani, bu ziyarette Pakistan ile siyasi, ekonomik ve ticari konuların ele alınacağını söyledi.

Etiketler : iran-abd müzakereleri güven temelli müzakere ulusal çıkarlar
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