VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya Bankası: Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki altyapı yatırımlarında toparlanma sürüyor
DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı
İran, AB ve İngiltere'den 17 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı
Şentop'tan Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'ya tepki
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu
Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor
24 Nisan 2023 Pazartesi 22:36:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 22:36:00

İran, AB ve İngiltere'den 17 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımlarına yanıt olarak İngiltere ve Avrupa Birliği'nden (AB) 17 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ilgili makamların onayları doğrultusunda AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındığı belirtildi.

Yaptırımların "İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerini kışkırtan, teşvik eden, İran'ın iç işlerine müdahale eden, İran hakkında yalan ve yanlış bilgiler yayan" AB ve İngiltere'deki kişi ve kuruluşları kapsadığı ifade edildi.

Bu kapsamda İngiltere ve AB'den Avrupa Parlamentosu üyeleri ile üst düzey askeri ve sivil yetkililerin de aralarında bulunduğu 17 kişi ile AB'den 1 ve İngiltere'den 3 kuruluşa yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.

İngiltere, ABD ve AB, İran'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları iddiasıyla aralarında Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının da bulunduğu İranlı üst düzey yetkililere yeni yaptırım kararları almıştı.

Etiketler : iran bakanlık ingiltere abd
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
Kendine oyun odası yaptırdı

Kendine oyun odası yaptırdı
Anne acısı

Anne acısı
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
Vejeteryanlık genlerimde var

Vejeteryanlık genlerimde var
‘Al Sancak' ziyareti

‘Al Sancak' ziyareti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX